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市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 16:27 BJT

《外汇动态》挪威克朗多头或许会考虑作多挪威克朗/瑞典克朗

0813GMT---据称北欧交易商从年底以来已见到颇大的欧元/挪威克朗EURNOK=R卖盘.一些交易商仍准备作多挪威克郎,但认为欧元/挪威克朗的空头部位或许已经有点太大,他们可能会考虑作多挪威克朗/瑞典克朗NOKSEK=R.一些北欧市场人士准备挑战1.1650,也就是挪威克朗/瑞典克朗200日均线当前位置.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 白云

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