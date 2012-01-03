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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 16:36 BJT

《外汇动态》人民币若走贬,可能引发美国严词抨击

0818GMT---最新数据显示中国制造业活动12月再度萎缩後,中国料将调降银行存款准备金率,让银行业者能为经济挹注更多信贷.

中国若有调降利率的讨论及人民币走贬现象,可能会引发美国强烈口头攻击,特别是在美国11月将举行总统选举的敏感时机.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 白云

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