《台湾利率预测》1月短票利率区间料在0.85-0.88%,呈先高後低走势

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 1月短票利率料在0.85-0.88%
* 年关前稍紧,年後趋松
记者 高洁如
路透台北1月3日电---台湾货币市场人士表示,1月逢农历春节前通货发行的紧缩效应,短票利率料呈先高後低走势,利率区间料将落在0.85-0.88%,但其高位可望较12月底时创下的0.89%为低.
但也有票券商交易人士表示,去年底之际企业配合银行需求而动用借款,少向货币市场筹资,发票量少,这将使票券商在议价上更具优势.估计年後通货回笼的宽松效应若发酵,短票利率低位很可能跌破市场预估中值--0.85%.
"最近票量还是少得可怜....年前利率会高,但高到多少就看需求大不大.但年後通货回笼恐怕会很滥,"一位大型票券商交易人士说.
农历除夕落於1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.按往例,尾牙(1月9日)至年前将是通货发行高峰.台股在1月18日封关,1月30日(周一)新春开红盘.
根据中央银行资料,去年农历尾牙至农历除夕前的10个交易日中,每日的通货发行金额约是200-300亿台币.2011年除夕前最後一个交易日,累计发行数最高至1.61兆(万亿)台币.
根据路透周二访查五家金融机构所作预估中值显示,1月提存期金融同业间短票主要成交利率在0.85%-0.88%.
1月提存期共有约3.8兆(万亿)台币的央行存单到期.至於紧缩因素,财政部将发行二期公债,分别是五年期和二十年期公债,总计金额800亿台币.另央行也将例行标售1,000亿台币的一年期存单.[ID:nCT0493119]
以下为各金融机构对1月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:
金融机构 最低利率% 最高利率%
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国际票券 0.83 0.88
中华邮政 0.86 0.89
中华票券 0.82 0.88
华南银行 0.85 0.88
永丰金控 0.85 0.88
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预估中值 0.85 0.88 (完)
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--审校 杨淑祯
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