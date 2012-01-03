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市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 17:20 BJT

《外汇动态》欧元/日圆获技术面支撑,交易商预期後市续跌

0902GMT---欧元/日圆EURJPY=R报99.75日圆,由盘中高位99.85拉回.欧元在55小时均线位置99.70上方盘旋;基於许多投资人在新年伊始便作空欧元,市场焦点将在於欧元是否会守住.

"显然有可能跌至95.00日圆,"伦敦一交易商称,但他亦指出,"如果我是作空的,我会在97.5回补一些."(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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