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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 17:14 BJT

《外汇动态》本周美国公布的数据料将利好美元

0855GMT---本周美国将有一连串数据出炉,首先是美国供应管理协会(ISM)制造业指数,分析师将仔细评估这项被他们视为经济成长的领先指标.

周五的非农就业报告则是本周数据的高潮,预计将呈现经济情况改善.而这将为美元兑欧元、以及美元兑其他主要货币提供支撑.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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