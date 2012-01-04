(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中带软,期底积数回补後余钱陆续流出

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 期底积数回补後有见余钱流出
* 周五央行标售存单前,资金料偏松
记者 张雅菁/李文科
路透台北1月3日电---台湾银行间短期利率周二稳中带软,提存期最後一日,银行间在准备积数大致回补完毕後,中午後开始有余钱流出.预期明日新一旬开始,资金大致偏松,短线焦点将在本周五的央行一年期存单标售.
市场人士指出,预期央行在标售存单前,将会让市场资金偏向宽松,以刺激标售意愿,而虽然1月份逢农历年关资金偏紧的时候,初步应不致影响银行间对一年期存单的配置考量.而在下周一存单交割後,另一接踵而来的挑战为今年提早来到的农历年关,将让各家资金调度人士开始进入神经紧绷期.
"现在还没开始领新钞,local(本地银行)每次开始领新钞就乱成一堆,因为他们无法控制资金走的数量"一外商银人士称."大家今年还没有警觉,感觉反应时间会集中在过年前."
本地银行间本周已开始陆续与台湾银行换新钞,不过央行尚未宣布民众可以前往银行兑换的时间.银行的库存现金增加,相对会降低其周转金水位.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.404%,上日在0.403%;区间在0.299-0.730%,上日0.299-0.75%.
而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.750%,上日在0.392-0.780%.
农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.按往例,尾牙(1月9日)至年前将是通货发行高峰.台股在1月18日封关,1月30日(周一)新春开红盘.
**短票供给有限**
短票方面,交易商指出,在发票量清淡下,次级市场又再度反转为卖方市场,票券商能供给银行间的票量有限,利率大致稳中偏软.不过,票券商也是严阵以待接下来的农历年资金流动情况.
银行间短票利率主要成交区间在0.83-0.85%,落点在农历年前的则在区间低位成交,上日区间则在0.83-0.86%.
央行今日存单到期金额33亿,央行则共发行861.5亿台币存单,存单发行余额增加828.5亿.[TW/MMTCN]
周三新提存期开始央行存单到期1,972.00亿台币、周四846.5亿,周五则为4,516.80亿.紧缩因子方面,周五将有101/1期五年期公债发行,金额400亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负431亿台币;累计超额准备为1,489亿台币,加计前期1%的超额准备为2,466亿台币.
**公债RP利率不变**
债市同业附买回(RP)利率不变.月初投信和寿险资金持续流入,但经过年底部位调整後,部分交易商养券部位不多,且到期续做即可满足资金需求,在市场上找新钱意愿不高.
资金调度人士指出,尽管近日有新基金流入,市场资金供应尚称充裕,不过投信等供给方对利率仍颇为坚持,加上农历年关前为例行性资金需求高峰,交易商调度偏向保守,RP利率欲下不易.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。