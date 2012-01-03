〔两岸金融〕台湾金管会核准联合信用卡中心办理银联卡的网路交易收单业务

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北月1月3日电---台湾金融监督管理委员会周二表示,已核准联合信用卡处理中心办理银联卡在台湾本地的网路商店刷卡消费的交易授权、清算服务及收单业务,此将有助於本地的网路商店扩充营运和金融机构交易费收入.
金管会表示,"银联卡"是中国市场占有率最高的信用卡及转帐卡品牌,发卡总量已超过18亿张.未来若银联卡可在网路商店刷卡消费,不但这些网路商家可因消费族群的扩大而增加营业收入,办理该项收单业务的金融机构也可望扩大收单业务范围,增加交易服务费收入.
金管会也表示,有意办理该项收单业务的金融机构,均可检附营业计画书等相关资料向该会提出申请.
金管会已於2009年7月开放银联卡(含信用卡、转帐卡功能)在台湾的商店刷卡消费的收单业务,当时业者办理上述收单业务时,所合作的特约商店系以实体商店为主,不包括网路商店.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI