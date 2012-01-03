〔中国经济〕今年将实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调--总理

路透香港1月3日电---中国国务院总理温家宝称,中国2012年已经明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调.

刊登在中国政府网的新闻稿援引温家宝在湖南进行经济调研时称,经济增速将面临下行压力.从全国来说,一季度可能比较困难.

温家宝说,中国正处在经济下行压力和物价高位并存的状况.与2008年国际金融危机来临时相比,还面临外需减少、企业综合成本上升并存的问题.

他指出,稳中求进的"稳"不是不动,而是要稳定增长、保持物价总水平基本稳定、促进社会和谐稳定,同时还要实现结构调整和经济发展方式转变的进步、技术改造的进步、管理和效益的进步、改革开放的新突破.

他并指出,扩大内需包括两个方面,重点是消费需求,但也包括投资需求.投资需求一定要重视结构,绝不能再搞产能过剩行业,搞一哄而起,必须在科学论证基础上把好投资关.

温家宝还强调,中国的铁路事业和高铁事业要发展.(完)