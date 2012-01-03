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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 18:41 BJT

〔东南亚股市〕多数市场上涨,受外资流入提振

路透新加坡1月3日电---多数东南亚股市周二上涨,新年初始风险胃纳改善,而欧洲股市弹升和正面的中国经济数据提振信心.

印尼股市有8,730万美元外资净流入,马来西亚净流入5,150万美元,菲律宾流入680万美元.

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