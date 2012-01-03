〔伦敦美债〕公债价格在清淡交投中下滑,关注ISM制造业数据

路透伦敦1月3日电---美国政府公债周二在欧洲市场清淡交投中下滑,尾随德国公债跌势,投资人在制造业数据出炉前了结年底获利.

10年期美债价格下滑,收益率(殖利率)US10YT=RR升7个基点至1.95%,德国公债期货亦下跌.交投淡静,美债期货要等到美国交易时段才会开市.30年期美债收益率US30YT=RR升6个基点至2.95%.

"交投量极低,"一名交易商称."年底时的表现不俗...因此现在拉回我也不觉得意外."

10年期美债收益率2011年收在1.88%,与9月水准相去不远,当时收益率跌至1.67%,为至少60年来最低.

分析师称,投资人将须评估美国经济改善迹象和欧元区债务危机不确定性的影响,而2012年全球经济料仍脆弱.

RIA Capital Markets的债市策略师Nick Stamenkovic说,在此情况下,美国10年期公债收益率未来三个月应会维持在1.8-2.10%区间.

美国供应管理协会(ISM)制造业指数将在今日稍後公布,指数料由11月的52.7略升至12月的53.2.美国联邦储备理事会(美联储,FED)也将公布最新的政策会议记录.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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