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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 19:32 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及六周高位,因天候因素料导致减产

路透雅加达1月3日电---马来西亚毛棕榈油期货周一升至六周高位,受助于原油价格走强,且预料东南亚生产国的潮湿天气将导致减产.

指标3月棕榈油期货FCPOc3收高1.6%,报每吨3,225马币(林吉特),价格稍早时曾触及11月21日以来最高3,244马币.

"南美洲作物即将面临乾旱天候及原油走势,为谷物价格表现居前的原因,"吉隆坡一位交易商说.

"1-3月通常是产量较低的淡季,而且大型基金正支撑着这波多头趋势,"他说.

3月棕榈油期货合约成交量达12,983口,接近两周高位.12月30日时为7,766口.

全球两大棕榈产国印尼和马来西亚目前正是雨季.交易商说这可能会影响到第一季的价格和产出.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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