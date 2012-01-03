〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及两周低点,供应吃紧疑虑缓解

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡1月3日电---亚洲石脑油价格周二到达三个交易日以来的高点,裂解价差及实货跨月价差均位於两周低位,因西方至东方的石脑油订货量高,缓解了供应吃紧的疑虑.
市场也可能受到现在正值新年开始的影响,因中国的塑料需求通常要到农历春节(今年为1月23日)之後才会恢复.周二中国市场因新年假期休市.
韩国湖南石油化学(011170.KS)和韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进总量约为75,000吨石脑油2月上半月船货,藉此,韩国大多数买家相同交货期的采购已经完成.
"今天市场看似疲软,不过新的一年才刚开始而已,"一位交易商说.
其他交易商说,有至少80万吨西方石脑油预定将在1-2月间抵达亚洲,市场可能因而降温.
交易商说,汽油裂解价差由於供应吃紧支撑在约两个月高位,因来自台湾和印度的数量较少.
台塑由於炼油厂进行维修,1月和2月将暂停出口现货汽油,该炼厂将在1月下半月恢复运作.
日本公开规格2月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨1.50美元,至每吨921.00美元.
2月下半月石脑油裂解价差下跌3.90美元至每吨105.60美元,是12月15日报99.43美元以来的最低.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨2.44美元至每桶17.04美元,是11月10日报每桶18.03美元以来最高.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK上涨1.48美元至7.98美元,为11月2日报每桶11.07美元以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 920.50/921.50 919.50 +1.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 99.61/99.71 99.90 -0.24
97号现货汽油GL97-SIN 121.55/121.65 119.40 +2.20
95号现货汽油GL95-SIN 119.25/119.35 117.10 +2.20
92号现货汽油GL92-SIN 116.65/116.75 114.50 +2.20
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.99/17.09 14.60 +2.44
(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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