〔国际油市〕亚洲燃料油近月市场上扬,受强劲买气提振

路透新加坡1月3日电---亚洲燃料油即期市场周二大幅跳升,受强劲买气支撑,近月1月/2月价差升至接每吨逆价差近20美元的逾三年高点.

1月/2月至4月/5月四个近月合约有接近100万吨成交,其中即将成为即期合约的2月/3月价差有约50万吨成交,该价差升逾1美元至12.63美元,齐平约两个月前触及的近三年高点.

实体船货价差和燃油升水亦守在偏高水准,分别在每吨15.00美元上方和20.00美元上方,过去二到三周均在该水准附近,新加坡贸易商兴隆买进三批2万吨船货,延续上周趋势,累计买进量达18万吨.

"这是下跌前的最後一波涨势.短线即期市场非常紧俏,是将市场推至目前极端水准的原因,让燃油升水近两周来维持在高於20.00美元的疯狂水准,"新加坡一西方交易商称.

"但我预期市场会从本月上半月开始下滑,因1月大量到港船货集中在下半月."

0430GMT亚洲收盘时,1月/2月价差攀升2.00美元至逆价差每吨19.00美元,有12.5万吨在每吨16.50-17.00美元成交,高於前一交易日的6万吨.1030GMT的最後买方报价为19.25美元.

2月/3月合约有49万吨在11.15-12.50美元成交,3月/4月合约有34万吨在8.00-8.50美元成交,4月/5月合约有10.5万吨在6.50美元成交.

有至少25.5万吨第二季/第三季合约在13.75美元成交,第三季/第四季合约则有27万吨在10.75美元成交.

2月燃料油裂解价差缩减0.87美元至贴水2.72美元,3月价差升0.68美元,每桶较迪拜原油贴水4.31美元.

180-cst燃料油上涨10.35美元至每吨692.10美元;380-cst品级燃料油上涨6.38美元至680.88美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 691.80 692.10 691.95 681.60 10.35 1.52

现货380CST燃料油 FO380-SIN 680.75 681.00 680.88 674.50 6.38 0.95

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 700.00 702.00 701.00 699.00 2.00 0.29

380CST船用燃料油升水 19.25 21.00 20.13 24.50 -4.38

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 15.00 15.40 15.20 13.25 1.95 14.72

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 16.50 17.00 16.75 16.90 -0.15 -0.89

(完)