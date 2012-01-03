版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 21:32 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至近一个月高点,区域买兴热络

路透新加坡1月3日电---亚洲柴油裂解价差周二接近近一个月高点,2012年开局有着更为强劲的人气.

亚洲收盘时,2月柴油裂解价差上涨0.95美元,每桶较迪拜原油高18.56美元,为12月8日创下每桶升水18.70美元以来的新高.

产业消息人士表示,亚洲区域需求强劲,加上南非需求浮现,令市场获得支撑.

雪佛龙(Chevron)及道达尔(Total)等业者在南非的炼场正寻求1月交运近8万吨的柴油,上周稍晚发出标单,相关人士表示,这有可能是圣诞节需求的效应.

台塑石化暂时关闭麦寮的脱硫设备,交易商周二表示,停炉时间可能长达5-7天;该厂的炼制能力为每日54万桶.

一名消息人士表示,虽然台塑石化停炉期间料将不会延迟柴油交货,但市场仍可能对其停炉做出反应,因该公司另一个渣油脱硫装置在2010年发生火灾後仍关闭至今.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 122.87 123.27 123.07 121.64 1.43 1.18

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.33 124.73 124.53 122.88 1.65 1.34

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.04 125.44 125.24 123.85 1.39 1.12

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.59 125.99 125.79 124.55 1.24 1.00

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.05 122.46 1.59 1.30

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.34 121.93 1.41 1.16 (完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐