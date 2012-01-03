〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至近一个月高点,区域买兴热络

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡1月3日电---亚洲柴油裂解价差周二接近近一个月高点,2012年开局有着更为强劲的人气.
亚洲收盘时,2月柴油裂解价差上涨0.95美元,每桶较迪拜原油高18.56美元,为12月8日创下每桶升水18.70美元以来的新高.
产业消息人士表示,亚洲区域需求强劲,加上南非需求浮现,令市场获得支撑.
雪佛龙(Chevron)及道达尔(Total)等业者在南非的炼场正寻求1月交运近8万吨的柴油,上周稍晚发出标单,相关人士表示,这有可能是圣诞节需求的效应.
台塑石化暂时关闭麦寮的脱硫设备,交易商周二表示,停炉时间可能长达5-7天;该厂的炼制能力为每日54万桶.
一名消息人士表示,虽然台塑石化停炉期间料将不会延迟柴油交货,但市场仍可能对其停炉做出反应,因该公司另一个渣油脱硫装置在2010年发生火灾後仍关闭至今.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 122.87 123.27 123.07 121.64 1.43 1.18
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.33 124.73 124.53 122.88 1.65 1.34
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.04 125.44 125.24 123.85 1.39 1.12
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.59 125.99 125.79 124.55 1.24 1.00
1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.05 122.46 1.59 1.30
2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.34 121.93 1.41 1.16 (完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI