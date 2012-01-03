〔东京汇市〕欧元盘初上扬;澳元和新西兰元跳涨

2154GMT---欧元周三在亚洲盘初上扬,因美国和中国相对强劲的制造业采购经理人指数(PMI)提振人气,鼓舞投资人相信全球经济情况并不糟. 欧元兑美元EUR=报1.3050,此前曾因空头回补而高见1.3076.欧元亦受惠於美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议纪录.该纪录为未来政策进一步量化宽松留有余地. 欧元若能升破21日移动均线1.3095,则可望升向12月21日高位及一目均衡基准线1.3200/05. 美元指数.DXY下跌0.7%至79.64,重要支撑位在79.24,此为12月21日低位.之後可能修正向74.72/80.85升势的38.2%回档位78.50/55. 美元/日圆跌至76.70日圆,和10月底在电子交易平台EBS JPY=EBS触及的纪录低位75.311相去不远. 澳元和新西兰元是风险胃纳升高的赢家,双双上涨逾1%.今日的焦点是德国和葡萄牙的标债情况.(完) --编译 戴素萍;审校 程琳 全球外汇动态........[FXNEWS/CN\] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览.......[FRX-TOP/CN] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价页面--亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=