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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 06:37 BJT

《日本重要政经日程》--1月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月3日(二)

2350 - 一周资本流动数据.

1月4日(三)

--日本首相野田佳彦发表新年致辞.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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