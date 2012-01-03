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市场报道 | 2012年 1月 4日 星期三 07:16 BJT

〔加拿大股市〕收升2%并创一个月来最大单日涨幅,因经济数据良好

路透多伦多1月3日电---加拿大股市周二在新年首个交易收升,单日涨幅为逾一个月来最大,能源和矿业股受到提振,因经济数据良好且看好美国联邦储备理事会(美联储,FED)将进一步放松货币政策.

中国、德国和美国较预期为佳的制造业、就业及建筑业数据,协助商品股恢复元气,并令投资人在2012年首个交易日的风险胃纳大增.

"旗开得胜,多半要拜全球经济数据较佳所赐,"宏利资产管理投资组合顾问事业群主管Philip Petursson表示.

今日的涨势先是受中国数据所带动.数据显示,中国12月采购经理人指数(PMI)从11月的49升至50.3,暗示中国制造业的企业活动小幅扩张.

"关於中国硬着陆的揣测证明是没有事实根据的,这个情况让投资人不再踩刹车,并重新加速,"Petursson表示.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升253.34点,或2.12%,报12,208.43点,创下11月30日以来最大单日升幅.

该指数2011年挫跌逾11%,为2008年以来首次较上年下滑.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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