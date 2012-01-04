《台湾报摘》--经济日报1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--面对新年度房市景气看淡,兴富发(2542.TW)董事长郑钦天表示,兴富发将推出的新案,已准备降价至少15%.台北市金鸡广场与日湖百货(原名德安)两个改建案,降幅更达25%,为今年第一个宣布降价的建商.
* 其他:
--长荣(2603.TW)集团总裁张荣发周二说,欧美市场需求很差,民生消费、电子业都不好,预估今年全球景气不会好.反应到货柜海运业,他认为今年货柜航运公司要赚钱不容易,但有多差则要看下半年市场状况.
--台塑四宝举行业绩说明会时强调,欧债、中国大陆紧缩可能持续,加上今年元月营业天数减少,今年第一季将延续去年第四季营运不乐观;四宝中唯有台塑化(6505.TW)看好第一季筑底後可望渐入佳境.
--电子代工大厂和硕(4938.TW)董事长童子贤表示,和硕2011年完成转型,今年虽然外部挑战大,却是和硕欢笑收割一年,2012年营收成长目标高达四成以上.和硕追求优质成长,今年获利将回到正常轨道.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。