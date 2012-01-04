《台湾报摘》--经济日报1月4日

* 头版头条:

--面对新年度房市景气看淡,兴富发(2542.TW)董事长郑钦天表示,兴富发将推出的新案,已准备降价至少15%.台北市金鸡广场与日湖百货(原名德安)两个改建案,降幅更达25%,为今年第一个宣布降价的建商.

* 其他:

--长荣(2603.TW)集团总裁张荣发周二说,欧美市场需求很差,民生消费、电子业都不好,预估今年全球景气不会好.反应到货柜海运业,他认为今年货柜航运公司要赚钱不容易,但有多差则要看下半年市场状况.

--台塑四宝举行业绩说明会时强调,欧债、中国大陆紧缩可能持续,加上今年元月营业天数减少,今年第一季将延续去年第四季营运不乐观;四宝中唯有台塑化(6505.TW)看好第一季筑底後可望渐入佳境.

--电子代工大厂和硕(4938.TW)董事长童子贤表示,和硕2011年完成转型,今年虽然外部挑战大,却是和硕欢笑收割一年,2012年营收成长目标高达四成以上.和硕追求优质成长,今年获利将回到正常轨道.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.