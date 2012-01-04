《台湾报摘》--工商时报1月4日

--总统大选倒数计时、长荣集团总裁张荣发昨日首度表态支持"92共识".张荣发说,他不愿意涉足政治,但92共识明明存在,有候选人政见否认92共识,"我实在是看不下去了",漠视92共识让人失望,也阻碍两岸发展,将影响到台湾人的生活及经济.