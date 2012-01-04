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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报1月4日

* 头版头条:

--总统大选倒数计时、长荣集团总裁张荣发昨日首度表态支持"92共识".张荣发说,他不愿意涉足政治,但92共识明明存在,有候选人政见否认92共识,"我实在是看不下去了",漠视92共识让人失望,也阻碍两岸发展,将影响到台湾人的生活及经济.

* 其他:

--台塑四宝去年第四季本业营运出现罕见亏损,合计营业亏损7.22亿元台币.其中,台化(1326.TW)、台塑化(6505.TW)分别亏损9.89亿元、42.9亿元,加计认列大陆宁波厂区、南科(2408.TW)等转投资事业亏损,台塑集团旗下四家上市公司单季税前亏损72.3亿台币,为2008年金融海啸以来,集团第二次单季亏损.

--金管会开放陆银来台参股,金融业者将争取母子公司双重管道.据了解,为利於与陆银的价格谈判及争取时效,不少具金控背景的银行业者,近来已准备透过银行公会,建请金管会同时开放陆银可选择在参股金控之外,直接参股金控旗下未上市的银行子公司.

--力晶5346.TWO转型效益提前浮现,由於晶圆代工急单大量涌现,力晶1月开始,晶圆代工投片量将一举拉升至6万片,担纲消化产能主力.而多晶片封装也首度接获数10万颗量产订单,一旦放量生产,可望加速转型效益.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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