《台湾报摘》--工商时报1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--总统大选倒数计时、长荣集团总裁张荣发昨日首度表态支持"92共识".张荣发说,他不愿意涉足政治,但92共识明明存在,有候选人政见否认92共识,"我实在是看不下去了",漠视92共识让人失望,也阻碍两岸发展,将影响到台湾人的生活及经济.
* 其他:
--台塑四宝去年第四季本业营运出现罕见亏损,合计营业亏损7.22亿元台币.其中,台化(1326.TW)、台塑化(6505.TW)分别亏损9.89亿元、42.9亿元,加计认列大陆宁波厂区、南科(2408.TW)等转投资事业亏损,台塑集团旗下四家上市公司单季税前亏损72.3亿台币,为2008年金融海啸以来,集团第二次单季亏损.
--金管会开放陆银来台参股,金融业者将争取母子公司双重管道.据了解,为利於与陆银的价格谈判及争取时效,不少具金控背景的银行业者,近来已准备透过银行公会,建请金管会同时开放陆银可选择在参股金控之外,直接参股金控旗下未上市的银行子公司.
--力晶5346.TWO转型效益提前浮现,由於晶圆代工急单大量涌现,力晶1月开始,晶圆代工投片量将一举拉升至6万片,担纲消化产能主力.而多晶片封装也首度接获数10万颗量产订单,一旦放量生产,可望加速转型效益.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。