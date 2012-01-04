《热点透视》美联储发布利率预测将是划地自限,超宽松举措将难以脱身

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane; 编译 戴素萍

路透纽约1月3日电---没有人预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)会很快升息.即使主席贝南克及其同僚在几个月前并没有向投资者透露他们计划至少在2013年之前利率都将按兵不动,然居高不下的失业率及相对温和的通胀前景,使得政策收紧在很长一段时间是件不可行的举措.

因此,对於美联储周二公布其将发布长期利率走向的预测,市场反应漠然.这类预测肯定是想要努力让市场了解美联储希望传达的观点,即其将竭尽所能保持利率在低位、维持平顺妥当,直到经济可以复苏为止.

但接下来会发生什麽事?如果经济成长开始起飞,且通胀动能加剧,平顺妥当的利率,不见得是一家央行所乐见的.恰恰相反,美联储应该做好准备及时且灵活采取行动,就像在2008年的作法,当时美联储祭出一连串举措以保持全球经济活络.如果央行官员们暗自把自己和遥远的未来将升息的举措绑在一起,这将是划地自限.

首先,反趋点(inflection points)通常比较捉摸不定,而且难以驾驭,而且投资者肯定会把预测误解为承诺.如果经济数据改善的情况好於预期,美联储官员们将必须一如华尔街的其他分析师重新审视其预测数据.其中的差别在於美联储等於在设定利率.然这类调整可能和紧缩政策一样有很大的影响力.

再者,现今超宽松货币政策最终要如何退场,变得难以安排.美联储除了必须要升息外,其膨胀的资产负债表也需得瘦身.美联储要展现各种灵活度才能改弦易辙.美联储当然不希望市场在它准备好之前就推升利率,然如果希望保住公信力,也不应该固守迂腐的预测.或许让政策决议保留一点神秘,也不是件坏事.(完)