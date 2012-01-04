《外汇动态》美元兑韩元跳空下行,但韩国进口商逢低吸纳

0116GMT---美元兑韩元KRW=KFTC跳空走低,因强劲的美国和欧洲经济数据改善了风险偏好,但韩国进口商逢低买进美元兑韩元. 美元兑韩元下跌0.3%,至1,147.1韩元,开盘报1,145.0韩元,低於12月涨势的61.8%费波纳奇回档技术位1,146.0韩元. 汇价在开盘水平,即12月21日和12月26日低位附近料获得支撑.不过部分交易员预计其将进一步下跌. "部分市场人士暂时对卖出美元兑韩元有所犹豫.可一旦我们看到市场出现与股市资金流入相关的卖盘,及来自海外市场人士的卖盘,汇价便将下跌,"外资银行驻首尔的一名资深交易员称. 一旦突破1,145韩元一线,美元兑韩元可能将跌向55日和60日移动均线切入位约1,140韩元. 外资再次买入韩国股票,此前买超3,218亿韩元股票,为去年12月21日以来最大单日交易额.(完) --编译 许娜;审校 龚芳