《外汇动态》美元兑韩元跳空下行,但韩国进口商逢低吸纳

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0116GMT---美元兑韩元KRW=KFTC跳空走低,因强劲的美国和欧洲经济数据改善了风险偏好,但韩国进口商逢低买进美元兑韩元. 美元兑韩元下跌0.3%,至1,147.1韩元,开盘报1,145.0韩元,低於12月涨势的61.8%费波纳奇回档技术位1,146.0韩元. 汇价在开盘水平,即12月21日和12月26日低位附近料获得支撑.不过部分交易员预计其将进一步下跌. "部分市场人士暂时对卖出美元兑韩元有所犹豫.可一旦我们看到市场出现与股市资金流入相关的卖盘,及来自海外市场人士的卖盘,汇价便将下跌,"外资银行驻首尔的一名资深交易员称. 一旦突破1,145韩元一线,美元兑韩元可能将跌向55日和60日移动均线切入位约1,140韩元. 外资再次买入韩国股票,此前买超3,218亿韩元股票,为去年12月21日以来最大单日交易额.(完) --编译 许娜;审校 龚芳
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。