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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 10:08 BJT

《外汇动态》欧元站回100日圆关卡,据传停损单挂在100.50日圆

0153GMT---欧元/日圆EURJPY=在东京定盘附近一度略微跌落100日圆後,目前已站回上述关卡,报在100.01日圆,脱离周一在交投清淡下所触及的11年低位98.71日圆,当时东京市场因新年假期而休市.

据传停损单挂在100.50日圆上下.

美元/日圆JPY=在定盘附近跌至盘中低位76.62,而後小升至76.66,日内仍下跌约0.1%.(完)

--编译 龚芳;审校 吴云凌

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