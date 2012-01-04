《独家新闻》大型银行恐联手阻挠LME出售案,因担心损及仓储业务

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦1月3日电---产业消息人士表示,伦敦金属交易所(LME)主要的银行利害关系人可能会凝聚足够的支持力量以阻挠出售案,因它们担心LME的新主人受监管程度更高,损及其获利丰厚的仓储业务.
LME曾在9月时表示,至少有10个买家有意收购,分析师预期交易金额最高为10亿美元.LME是会员所有制,必须取得持有75%流通普通股("A"股)的成员同意才能出售.
潜在买家可能包括芝加哥商业交易所(CME Group Inc)(CME.O)、洲际交易所(IntercontinentalExchange)(ICE.N)及新加坡交易所(SGX Singapore Exchange)(SGXL.SI).前两家有更严苛的美国监管单位,这可能危及成员们的业务.
大型银行像是摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N)及巴克莱资本(BARC.L),自从经济走疲以来均大举投资实货金属业务,买进仓库并扩大交易小组编制及融资买卖.
由於全球经济成长放缓拖累商品价格下跌,并原材料过剩需要存放,提供金属储存就成了银行业的生财工具.
对银行而言,只要存放所有这些金属,就能赚取数以千万美元计的租赁营收.
LME的规定允许仓库每日只释出其存货的一小部分,远低於其定期收为库存的金属存量.这造成为取得金属而大排长龙的景象,也确保了有一定的租金收入.
而且掌握了交易情况--哪些地区正在买进或卖出,以及大玩实货和期货市场之间价差的机会,这些银行因而得以有附加的获利管道.
此外,LME的规定还允许大型企业可以在期货市场建立大额部位,这可以影响金属价格.较严格的监管则可以阻止这种漏洞.
因此银行可能想要阻挠LME的出售案.LME成立已有130年,是少数硕果仅存的公开叫价交易所之一.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。