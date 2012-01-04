《独家新闻》大型银行恐联手阻挠LME出售案,因担心损及仓储业务

路透伦敦1月3日电---产业消息人士表示,伦敦金属交易所(LME)主要的银行利害关系人可能会凝聚足够的支持力量以阻挠出售案,因它们担心LME的新主人受监管程度更高,损及其获利丰厚的仓储业务.

LME曾在9月时表示,至少有10个买家有意收购,分析师预期交易金额最高为10亿美元.LME是会员所有制,必须取得持有75%流通普通股("A"股)的成员同意才能出售.

潜在买家可能包括芝加哥商业交易所(CME Group Inc)(CME.O)、洲际交易所(IntercontinentalExchange)(ICE.N)及新加坡交易所(SGX Singapore Exchange)(SGXL.SI).前两家有更严苛的美国监管单位,这可能危及成员们的业务.

大型银行像是摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N)及巴克莱资本(BARC.L),自从经济走疲以来均大举投资实货金属业务,买进仓库并扩大交易小组编制及融资买卖.

由於全球经济成长放缓拖累商品价格下跌,并原材料过剩需要存放,提供金属储存就成了银行业的生财工具.

对银行而言,只要存放所有这些金属,就能赚取数以千万美元计的租赁营收.

LME的规定允许仓库每日只释出其存货的一小部分,远低於其定期收为库存的金属存量.这造成为取得金属而大排长龙的景象,也确保了有一定的租金收入.

而且掌握了交易情况--哪些地区正在买进或卖出,以及大玩实货和期货市场之间价差的机会,这些银行因而得以有附加的获利管道.

此外,LME的规定还允许大型企业可以在期货市场建立大额部位,这可以影响金属价格.较严格的监管则可以阻止这种漏洞.

因此银行可能想要阻挠LME的出售案.LME成立已有130年,是少数硕果仅存的公开叫价交易所之一.(完)