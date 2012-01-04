〔韩国个股〕LG电子今年致力使空调事业营收增长逾10%,侧重新兴市场

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔1月4日电--韩国LG电子(066570.KS)空调事业负责主管Nho Hwanyong周三表示,该公司今年致力让空调事业营收增长逾10%.
全球最重要空调制造商LG称打算侧重新兴市场,因欧美经济及房市疲弱,可能累及当地的需求.
Nho是在介绍2012年新机种的媒体活动上作此表述.(完)
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--编译 张若琪;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。