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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 11:34 BJT

〔韩国个股〕LG电子今年致力使空调事业营收增长逾10%,侧重新兴市场

路透首尔1月4日电--韩国LG电子(066570.KS)空调事业负责主管Nho Hwanyong周三表示,该公司今年致力让空调事业营收增长逾10%.

全球最重要空调制造商LG称打算侧重新兴市场,因欧美经济及房市疲弱,可能累及当地的需求.

Nho是在介绍2012年新机种的媒体活动上作此表述.(完)

参看LG电子相关新闻,请点选[066570.KS-CMN]

--编译 张若琪;审校 程琳

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