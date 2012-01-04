版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 11:54 BJT

〔台湾债市〕RP利率几无变动,月初资金宽裕以到期续做为主

路透台北1月4日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三几无变动.月初资金宽裕且场内无明显紧缩因子,投信持续将余钱投入RP市场,但交易商不一定有余券承作,以到期续做为主.

有交易商称,见投信在场上找不着较高收益率的承作标的,而将手头部分资金转作定存;至於银行则为因应下周即将到来的年前通货紧缩效应,操作较为保守,成交也以短天期为多.整体而言,调度颇为顺畅,RP利率则稳於既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐