〔台湾债市〕RP利率几无变动,月初资金宽裕以到期续做为主

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月4日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三几无变动.月初资金宽裕且场内无明显紧缩因子,投信持续将余钱投入RP市场,但交易商不一定有余券承作,以到期续做为主.
有交易商称,见投信在场上找不着较高收益率的承作标的,而将手头部分资金转作定存;至於银行则为因应下周即将到来的年前通货紧缩效应,操作较为保守,成交也以短天期为多.整体而言,调度颇为顺畅,RP利率则稳於既有区间.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。