〔台湾债市〕RP利率几无变动,月初资金宽裕以到期续做为主

路透台北1月4日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三几无变动.月初资金宽裕且场内无明显紧缩因子,投信持续将余钱投入RP市场,但交易商不一定有余券承作,以到期续做为主.

有交易商称,见投信在场上找不着较高收益率的承作标的,而将手头部分资金转作定存;至於银行则为因应下周即将到来的年前通货紧缩效应,操作较为保守,成交也以短天期为多.整体而言,调度颇为顺畅,RP利率则稳於既有区间.