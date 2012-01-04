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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--1月5日****

路透1月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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1月5日(四)

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 -- 顺差15.95

进口(较上月) -- +2%

出口(较上月) -- 持平

0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 持平 +0.7%

(较上年同期) +0.8% -0.4%

0745 法国消费者信心 12月 79 79

0900 意大利失业率 11月 8.5% 8.5%

0928 英国CIPS服务业PMI 12月 51.5 52.1

1000 欧元区工业订单(较前月) 10月 +2.4% -6.4%

(较上年同期) +3.3% +1.6%

1000 欧元区PPI(较前月) 11月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +5.2% +5.5%

1230 Challenger美国企业计划裁员人数 12月 -- 42,474

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 12月 增加17.8 增加20.6

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.2% -0.1%

(较上年同期) -- +4.7%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月31日当周 37.5 38.1

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5

续请失业金人数(万人) 12月24日当周 358 360.1

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 12月 53.0 52.0

企业活动指数 55.4 56.2

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 57.1

(经季节调整) 58.0 59.9

-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 12月 -- +3.2%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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1月4日(三)

0745 法国消费者支出(较前月) 11月 -0.1% +0.3%

0843 意大利Markit服务业PMI 12月 44.5 45.2

0848 法国Markit服务业PMI 12月终值 50.3 50.2

综合PMI 12月 50.0 --

0853 德国Markit服务业PMI 12月 52.4 52.7

0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 48.8 48.3

综合PMI 48.3 47.9

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加4 增加2

抵押贷款额(亿英镑) 增加6 增加9

抵押贷款批准件数(千件) 52.9 52.3

M4货供额(较前月) -0.6% --

0930 英国建筑业PMI 12月 53.2 51.7

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)

(较上年同期) 12月 +2.8% +2.8%

1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.4% +0.2%

(较上年同期) +3.3% +3.2%

HICP(较前月) +0.3% +0.2%

(较上年同期) +3.7% +3.5%

1200 美国抵押贷款指数 12月30日当周 634.6 --

再融资指数 3,448.3 --

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月31日当周 +1.2% --

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月31日当周 +4.9% --

1500 美国工厂订单 11月 +1.8% +1.7%

耐久财(耐用品)订单 11月修正值 +3.7% --

扣除运输的耐久财订单 +0.3% --

扣除国防的耐久财订单 +3.7% --

扣除飞机的非国防资本财订单 -1.2% --

美国国内汽车总销量年率(万辆) 12月 1,360 1,355 (完)

--整理 戴素萍/张明钧;审校 王洋

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