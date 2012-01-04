主要国家经济指标预测--1月5日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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1月5日(四)
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 -- 顺差15.95
进口(较上月) -- +2%
出口(较上月) -- 持平
0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 持平 +0.7%
(较上年同期) +0.8% -0.4%
0745 法国消费者信心 12月 79 79
0900 意大利失业率 11月 8.5% 8.5%
0928 英国CIPS服务业PMI 12月 51.5 52.1
1000 欧元区工业订单(较前月) 10月 +2.4% -6.4%
(较上年同期) +3.3% +1.6%
1000 欧元区PPI(较前月) 11月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +5.2% +5.5%
1230 Challenger美国企业计划裁员人数 12月 -- 42,474
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 12月 增加17.8 增加20.6
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) -- +4.7%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月31日当周 37.5 38.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5
续请失业金人数(万人) 12月24日当周 358 360.1
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 12月 53.0 52.0
企业活动指数 55.4 56.2
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 57.1
(经季节调整) 58.0 59.9
-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 12月 -- +3.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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1月4日(三)
0745 法国消费者支出(较前月) 11月 -0.1% +0.3%
0843 意大利Markit服务业PMI 12月 44.5 45.2
0848 法国Markit服务业PMI 12月终值 50.3 50.2
综合PMI 12月 50.0 --
0853 德国Markit服务业PMI 12月 52.4 52.7
0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 48.8 48.3
综合PMI 48.3 47.9
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加4 增加2
抵押贷款额(亿英镑) 增加6 增加9
抵押贷款批准件数(千件) 52.9 52.3
M4货供额(较前月) -0.6% --
0930 英国建筑业PMI 12月 53.2 51.7
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)
(较上年同期) 12月 +2.8% +2.8%
1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.4% +0.2%
(较上年同期) +3.3% +3.2%
HICP(较前月) +0.3% +0.2%
(较上年同期) +3.7% +3.5%
1200 美国抵押贷款指数 12月30日当周 634.6 --
再融资指数 3,448.3 --
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月31日当周 +1.2% --
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月31日当周 +4.9% --
1500 美国工厂订单 11月 +1.8% +1.7%
耐久财(耐用品)订单 11月修正值 +3.7% --
扣除运输的耐久财订单 +0.3% --
扣除国防的耐久财订单 +3.7% --
扣除飞机的非国防资本财订单 -1.2% --
美国国内汽车总销量年率(万辆) 12月 1,360 1,355 (完)
--整理 戴素萍/张明钧;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。