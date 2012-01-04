《台湾大选焦点》选战空前拉锯,总统大位谁来坐10天後见分晓

* 距离下周六投票,进入倒数第10天

* 蓝绿选情紧绷,胜负只待最後一刻揭晓

* 最後一批民调马英九以3-8个百分点小幅领先

* 双方全力冲刺拉票,同时严阵以待突发事件

记者 张雅菁

路透台北1月4日电---台湾2012年总统大选投票日进入倒数第10天.国民党的马英九与民进党蔡英文,纷自全力冲刺扫街拜票,丝毫不敢松懈的背後,反映的是此次选情一路呈现胶着;而过去曾因特殊事件而一夕翻盘的历史经验,更令选战胜负不到最後一刻无法揭晓.

根据截至周二的最近一周民调显示,在第三组参选人--亲民党的宋楚瑜瓜分票源下,寻求连任的马英九仅小幅领先可能成为台湾第一位女总统的蔡英文,约3-8个百分点,扣除调查误差范围後,几乎难分轩轾.更何况民调并无法准确预测民众最终是否愿意在1月14日(下周六)出门投下神圣的一票.

选情不明亦反映在台股近两个月来股价低迷不振,成交陷入低量.有别於2008年总统大选市场看好马英九胜选,两岸题材相关个股在选前已喷出一段行情.

"最没有人敢说谁会赢谁会输的就是这一次,"高雄大学政治法律学系副教授廖义铭称,"因为这次宋楚瑜再出来选,他所拿走的票,可能就让蓝跟绿就差那麽一点.说不定几千票定生死也是有可能."

在本周最新的民调,被视为机构效应偏蓝(国民党)的联合报与TVBS中,马英九领先蔡英文8个百分点,旺旺中时民调则是马英九仅超前3个百分点;而在被视为偏绿(民进党)的NOWNews委托山水民调公司所公布的数字,马英九亦仅小胜3.8个百分点.

而国民党及民进党亦抢在周二最後期限公布内部民调,只是结果一如预期地南辕北辙,国民党称马英九赢10个百分点,而民进党则称蔡英文领先一个百分点.

由於过往曾发生投票前夕,真假民调满天乱飞的情况,企图扰乱选情,因此台湾中央选举委员会之後规定,在选前10天至投票日当日禁止公开发布民调.因此在民调"封关日"後,情势将更加诡谲难辨.

出身国民党党员的宋楚瑜是台湾总统选战的老面孔.他在2000年以无党藉的身份参选总统,2004年则是代表他成立的亲民党参选副总统,与代表国民党的连战搭挡.宋楚瑜在最新一批民调中多数支持率在10%以下,但也产生分散蓝军票源的影响力.他数度抗议媒体炒作假民调.

**选情高度紧绷**

研究观察台湾选战多年的廖义铭认为,未来10天可能影响选情发展的因素有三:首先是投票当日的天气,若天气好可以提高投票率;其二为经济与台湾股市表现,若表现稳定,则相对较有利於执政党;第三个因素则是突发事件.

而意外事件导致选情一夕逆转,对台湾民众来说并非陌生的经验.

在2004年、台湾第三次总统直接民选时,代表民进党寻求连任的总统陈水扁在投票日的前一天午後,发生扫街拜票时遭到枪击的事件,陈水扁及副手吕秀莲就在电视新闻镜头前,被紧急送进医院急诊室.

这个令对手措手不及的争议事件,让陈水扁以仅仅2.95万张票的差距,逆转险胜;尽管对手国民党候选人也是前副总统的连战提出当选无效之诉,陈水扁仍然顺利连任中华民国第11任总统.

"若根据可预测因素,马英九是可以当选的,若根据其他议题及不可预测的因素,蔡英文可能会当选."成功大学政治学教授丁仁方称.他所谓的不可预测因素便包括选民的情感及重大突发事件.

丁仁方认为这次大选将在50万票之内定胜负.以此次具投票资格的选举人口约1,809万人,乘以75%投票率来看,粗估差距在不到4%之内.

"国民党要赢在5-6百分点才会赢,这次应该会降低.但很难预测."他称.

**最後攻守**

在个个有希望但人人没把握下,参选人在这段最後冲刺阶段,将分别全力扫街拜票.以最直接与民众面对面的方式,握手换选票.另外在即将来到的"超级周末"及选前之夜也都将各别举行大型造势活动.

以马阵营来说,这两天每天均有近30个行程,包括被昵称"酷酷嫂"的马英九夫人周美青亦已早早加入下乡拜票的行列;蔡阵营则是推出由知名本土导演吴念真执导的新竞选广告.

蔡英文昨日在造势场中说"我们胜算满大的",马英九则称"已看到胜利曙光".

此外,在这加一分或减一分就是输赢差别的关键时刻,包括因为岳母过世而申请短暂出狱奔丧的陈水扁,亦让各界高度关注是否对选情产生影响.

"接下来就是动员催票,不要有爆炸性议题.特殊事件出来要马上解决."丁仁方称.但他也认为,即使再度出现突发事件,台湾应该不至於发生总统难产的状况.

至於当天将同时进行的第八届立法委员选举,两党在国会中的版图变化同样难以预料.不少学者认为,选民可能进行分列投票,例如总统选蓝而立委选绿.此外,"民意如流水",评价不错的立委意外中箭落马,过去也是屡见不鲜.

"台湾立法委员的职务已经愈来愈明确,就是选民服务,若做不好,在选区里有看到另一个人服务更好,就可能选不上,"廖义铭分析称,"现在立委地方化跟里长化,是有这现象."(完)

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