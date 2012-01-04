〔台湾债市〕殖利率收高,欧美正面经济数据打压避险需求

路透台北1月4日电---台湾债市主要殖利率周三收高.因美国与欧洲公布正面的经济数据激励股市表现,且交易商因应总统大选与农历春节长假,开始调节有换券压力的筹码.

交易商表示,盘面上面临换券压力的有五年券100/6、10年券100/9以及20年券100/7,但也别寄望殖利率大弹,因上方仍有实质买盘等待承接.至於新20年券101/2,由於交割时间正好落在长假前一天,多少影响交易商操作意愿.

"只剩下五年券101/1比较有支撑,因为筹码集中度较高."一证券商交易员称.

另一大型寿险业交易员则指出,债市面临总统大选将届,选後又因为农历春节长假前只剩下三个交易日可供操作,此时交易商多已维持退场观望的态度,市场交投气氛相当冷清.

美国周二公布制造业12月增速为六个月最高,而且美国建筑业支出11月升至近一年半高位.德国失业率大降至20年来最低,缓解有关欧元区债务危机正拖累全球经济成长的担忧.

台湾股市周三收涨0.42%,加权股价指数.TWII收高29.59点至7,082.97.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.13 0.9927 0.9910-0.9975 291.0

10 100/9 A00109=TWO +0.86 1.2951 1.2920-1.2993 29.5

20 101/2 A01102=TWO +0.90 1.7580 1.7580-1.7620* 1.5

* 表创该券交易以来殖利率日高纪录

交易商认为,100/6、100/9与100/7面临卖压,除了新一年度来临的换券压力外,还与央行在去年底未能降息有关.虽然一般预料3月底的第一季理监事会议降息机率很大,但离现在还有不算短的时间.

"降息预期当然有弱化,先前(殖利率)的跌幅多少得吐些回去."一证券商交易员称.

旧券有卖压,新券除101/1外,其他也讨不到便宜.20年新券101/2就因为要等到20日才交割,令交易商操作的意愿大幅降低.

"那时证券商都放假了,谁要为了交割加班呀?"一寿险业交易员说.

另一证券商交易员则预期,由於101/2标售後,马上是农历春节的长假,因此参与标售的买盘,势必会将长假期间的风险贴水反映上去,"也别期待会标得多好了."

101/2将在17日标售,金额400亿台币;今年农历除夕落在1月22日,债市交易至1月18日(周三)止,1月30日(周一)新春开红盘.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2951

5 100/6 A00106=TWO 1.0250

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)