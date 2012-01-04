〔台湾债市〕殖利率收高,欧美正面经济数据打压避险需求

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月4日电---台湾债市主要殖利率周三收高.因美国与欧洲公布正面的经济数据激励股市表现,且交易商因应总统大选与农历春节长假,开始调节有换券压力的筹码.
交易商表示,盘面上面临换券压力的有五年券100/6、10年券100/9以及20年券100/7,但也别寄望殖利率大弹,因上方仍有实质买盘等待承接.至於新20年券101/2,由於交割时间正好落在长假前一天,多少影响交易商操作意愿.
"只剩下五年券101/1比较有支撑,因为筹码集中度较高."一证券商交易员称.
另一大型寿险业交易员则指出,债市面临总统大选将届,选後又因为农历春节长假前只剩下三个交易日可供操作,此时交易商多已维持退场观望的态度,市场交投气氛相当冷清.
美国周二公布制造业12月增速为六个月最高,而且美国建筑业支出11月升至近一年半高位.德国失业率大降至20年来最低,缓解有关欧元区债务危机正拖累全球经济成长的担忧.
台湾股市周三收涨0.42%,加权股价指数.TWII收高29.59点至7,082.97.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO +0.13 0.9927 0.9910-0.9975 291.0
10 100/9 A00109=TWO +0.86 1.2951 1.2920-1.2993 29.5
20 101/2 A01102=TWO +0.90 1.7580 1.7580-1.7620* 1.5
* 表创该券交易以来殖利率日高纪录
交易商认为,100/6、100/9与100/7面临卖压,除了新一年度来临的换券压力外,还与央行在去年底未能降息有关.虽然一般预料3月底的第一季理监事会议降息机率很大,但离现在还有不算短的时间.
"降息预期当然有弱化,先前(殖利率)的跌幅多少得吐些回去."一证券商交易员称.
旧券有卖压,新券除101/1外,其他也讨不到便宜.20年新券101/2就因为要等到20日才交割,令交易商操作的意愿大幅降低.
"那时证券商都放假了,谁要为了交割加班呀?"一寿险业交易员说.
另一证券商交易员则预期,由於101/2标售後,马上是农历春节的长假,因此参与标售的买盘,势必会将长假期间的风险贴水反映上去,"也别期待会标得多好了."
101/2将在17日标售,金额400亿台币;今年农历除夕落在1月22日,债市交易至1月18日(周三)止,1月30日(周一)新春开红盘.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.2951
5 100/6 A00106=TWO 1.0250
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。