〔路透基点〕长沙地铁1号线取得92亿元人民币贷款--RLPC

路透香港1月4日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,长沙轨道交通集团有限公司在2011年12月底,为长沙铁路1号线签署一宗92亿人民币的30年期定期贷款案.

国家开发银行和中国银行担任主办银行和额度分配行,贷款金额分别为38亿和26亿人民币.中国进出口银行、中国农业银行和交通银行任一般参贷行,贷款金额分别为16亿、10亿和2亿人民币.