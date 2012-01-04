〔路透基点〕长沙地铁1号线取得92亿元人民币贷款--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月4日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,长沙轨道交通集团有限公司在2011年12月底,为长沙铁路1号线签署一宗92亿人民币的30年期定期贷款案.
此次贷款透过长沙轨道交通旗下子公司长沙轨道交通1号线建造与开发有限公司完成.母公司为交易担保方.
国家开发银行和中国银行担任主办银行和额度分配行,贷款金额分别为38亿和26亿人民币.中国进出口银行、中国农业银行和交通银行任一般参贷行,贷款金额分别为16亿、10亿和2亿人民币.
该项贷款利率是中国人民银行贷款基准利率的100%.六年宽限期过後,每半年等额还款一次.
根据湖南省政府官方网站,长沙地铁1号线在2010年12月末开始第一阶段工程,计划在2014年底开始运行.网站称,该建造项目总投资额将达142亿人民币左右.(完)
--编译 洪曦;审校 龚芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。