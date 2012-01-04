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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 14:07 BJT

〔路透基点〕长沙地铁1号线取得92亿元人民币贷款--RLPC

路透香港1月4日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,长沙轨道交通集团有限公司在2011年12月底,为长沙铁路1号线签署一宗92亿人民币的30年期定期贷款案.

此次贷款透过长沙轨道交通旗下子公司长沙轨道交通1号线建造与开发有限公司完成.母公司为交易担保方.

国家开发银行和中国银行担任主办银行和额度分配行,贷款金额分别为38亿和26亿人民币.中国进出口银行、中国农业银行和交通银行任一般参贷行,贷款金额分别为16亿、10亿和2亿人民币.

该项贷款利率是中国人民银行贷款基准利率的100%.六年宽限期过後,每半年等额还款一次.

根据湖南省政府官方网站,长沙地铁1号线在2010年12月末开始第一阶段工程,计划在2014年底开始运行.网站称,该建造项目总投资额将达142亿人民币左右.(完)

--编译 洪曦;审校 龚芳

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