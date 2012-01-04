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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 14:21 BJT

〔韩国股市〕收盘小跌,科技股回落

路透首尔1月4日电---韩国股市周三收盘小跌,未能延续上日大涨气势,因三星电子(005930.KS)等绩优股自近期涨势稍作歇息.

SK Innovation(096770.KS)等炼油业者及现代汽车(005380.KS)等汽车业者上涨,限制大盘跌幅.

韩国综合股价指数.KS11收低0.49%,报1,866.22点,在位於约1,874点的120日均线附近盘旋.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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