〔东京汇市〕欧元轧空涨势暂歇,市场关注德国标债及经济数据表现

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 空头回补推动的欧元涨势动能渐失
* 欧元前景不佳,市场关注德债标售
* 部分人士表示,若美国数据表现强劲可能协助提振冒险意愿
* 澳元受获利了结打压下滑,之前兑欧元创纪录高位
路透东京1月4日电---欧元受空头回补所推动的涨势在周三亚洲交易时段停滞,德国公债标售在即.一些国家面临巨额债务再融资需求,市场人士怀疑欧元区解决主权债务危机的计划能否奏效.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。