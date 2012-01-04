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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 14:54 BJT

〔东京汇市〕欧元轧空涨势暂歇,市场关注德国标债及经济数据表现

* 空头回补推动的欧元涨势动能渐失

* 欧元前景不佳,市场关注德债标售

* 部分人士表示,若美国数据表现强劲可能协助提振冒险意愿

* 澳元受获利了结打压下滑,之前兑欧元创纪录高位

路透东京1月4日电---欧元受空头回补所推动的涨势在周三亚洲交易时段停滞,德国公债标售在即.一些国家面临巨额债务再融资需求,市场人士怀疑欧元区解决主权债务危机的计划能否奏效.

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