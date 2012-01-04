〔日本金融〕日本2011年海外收购案总金额达6.3万亿日圆--调查

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0639GMT---日本并购顾问公司RECOF所编制的数据显示,日本企业2011年海外收购案的金额达6.27万亿(兆)日圆.
尽管并购活动对於实际外汇流动的影响程度并不明朗,但有许多交易商指出,日本企业海外投资增加是协助压制日圆涨势的一股力量,并为美元/日圆提供支撑.
RECOF表示,日本企业2011年的海外收购案共有455件,其中有198件或相当於43.5%的投资是在亚洲,该公司并称,2011年3月震灾过後日本经济恶化以及日圆升值,均是推动日本企业海外投资的因素.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。