〔日本金融〕日本2011年海外收购案总金额达6.3万亿日圆--调查

0639GMT---日本并购顾问公司RECOF所编制的数据显示,日本企业2011年海外收购案的金额达6.27万亿(兆)日圆.

尽管并购活动对於实际外汇流动的影响程度并不明朗,但有许多交易商指出,日本企业海外投资增加是协助压制日圆涨势的一股力量,并为美元/日圆提供支撑.

RECOF表示,日本企业2011年的海外收购案共有455件,其中有198件或相当於43.5%的投资是在亚洲,该公司并称,2011年3月震灾过後日本经济恶化以及日圆升值,均是推动日本企业海外投资的因素.(完)