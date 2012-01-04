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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 15:04 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超12.97亿台币,转买为卖

路透台北1月4日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超12.97亿台币,上交易日为买超54.40亿.

三大法人今日合计卖超13.52亿台币,上交易日修正後为买超45.34亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

1/4 -12.97 +0.09 -0.64 -13.52

1/3 +54.40 +1.55 -10.61r +45.34r

1/2 -13.22 -8.18 -18.90r -40.29r

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本月累计 +28.21 -6.54 -30.14 -8.47 (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

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