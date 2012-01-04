〔台湾汇市〕台币/美元收近平盘,买汇需求抵销非美货币助涨压力

路透台北1月4日电---台币兑美元TWD=TP周三微幅收涨0.4分.受到美国经济数据表现有撑激励,台币盘初走高;不过,随着台股缩减涨幅,加之外商、进口商陆续进场买汇,令台币升幅逐步收敛,终场并收在平盘附近.

交易商指出,今日非美货币虽普遍走强,但在台北汇市中,於30.25元附近见承接美元的买兴浓厚,使台币涨势未若想像中强劲.整体而言,场上仍缺乏一致方向,除下周六(14日)即将举行的总统大选选举情拉锯外,紧接而来的农历春节长假,亦是银行间交投选择离场观望的主要原因.

"不知道欧盟会发生什麽事,也不清楚美国和伊朗会不会打起来,所以最好还是持平(stay flat),"一位外商银行交易人士称,"搞不好直接睡觉更好."

他们预估,台币明日交投应与今日相去不远,於30.3元上下震荡,并静待国际情势明朗.

农历除夕落在1月22日,台股在1月18日封关,而外汇市场交易至1月20日(周五)止.1月30日(周一)新春开红盘.

台湾加权指数.TWII周三收盘上涨0.42%,报7,082.97点;外资及陆资在台股卖超12.97亿台币,上交易日为买超54.40亿.[ID:nCT0494111]

新兴市场中,大多数新兴亚洲货币周三上涨,因坚挺的欧美经济数据提升投资者的风险偏好,不过由於欧债危机相关忧虑持续不断,部分新兴亚洲货币因获利了结而受挫.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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