〔台湾汇市〕台币/美元收近平盘,买汇需求抵销非美货币助涨压力

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月4日电---台币兑美元TWD=TP周三微幅收涨0.4分.受到美国经济数据表现有撑激励,台币盘初走高;不过,随着台股缩减涨幅,加之外商、进口商陆续进场买汇,令台币升幅逐步收敛,终场并收在平盘附近.
交易商指出,今日非美货币虽普遍走强,但在台北汇市中,於30.25元附近见承接美元的买兴浓厚,使台币涨势未若想像中强劲.整体而言,场上仍缺乏一致方向,除下周六(14日)即将举行的总统大选选举情拉锯外,紧接而来的农历春节长假,亦是银行间交投选择离场观望的主要原因.
"不知道欧盟会发生什麽事,也不清楚美国和伊朗会不会打起来,所以最好还是持平(stay flat),"一位外商银行交易人士称,"搞不好直接睡觉更好."
他们预估,台币明日交投应与今日相去不远,於30.3元上下震荡,并静待国际情势明朗.
农历除夕落在1月22日,台股在1月18日封关,而外汇市场交易至1月20日(周五)止.1月30日(周一)新春开红盘.
台湾加权指数.TWII周三收盘上涨0.42%,报7,082.97点;外资及陆资在台股卖超12.97亿台币,上交易日为买超54.40亿.[ID:nCT0494111]
新兴市场中,大多数新兴亚洲货币周三上涨,因坚挺的欧美经济数据提升投资者的风险偏好,不过由於欧债危机相关忧虑持续不断,部分新兴亚洲货币因获利了结而受挫.[EMRG/SGCN]
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]
----------------------------------------------------------------------------
16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.290 30.294 30.180-30.295 30.295 5.31 4.90
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.284 30.293 30.215-30.290 30.215 3.25 2.66
COSMOS1
----------------------------------------------------------------------------
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.030/-0.020
美元/台币六个月期 -0.150/-0.125 -0.175/-0.155
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。