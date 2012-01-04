〔美国政治〕共和党爱荷华州总统初选中,罗姆尼仅以8票之差拿下胜利

路透爱荷华州1月4日电---一名共和党高阶人士周三表示,前麻州州长罗姆尼(Mitt Romney)在爱荷华州党内总统初选中胜出,但仅比对手前参议员桑托伦(Rick Santorum)多出8票.

共和党爱荷华州主委Matt Strawn表示,周二总投票数为122,255票,而罗姆尼只小赢8票.

罗姆尼拿下30,015票,得票率25%.这是共和党各州党内初选活动的第一场.

有意角逐共和党总统提名的候选人现正前往下周二的战场新罕布什尔州,而民调显示,罗姆尼在新罕布什尔具有极大的领先优势.

德州众议员保罗(Ron Paul)在这场初选中居於第三位,得票率约为21%.

罗姆尼是最受共和党内的商界人士欢迎的人物之一,而桑托伦看来能够整固该州庞大基督教保守人士的支持.(完)