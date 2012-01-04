〔背景资料〕台湾央行12月提存期存单发行净减283.7亿台币

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月4日电---台湾央行12月提存期存单发行余额较上期净减283.7亿台币,余额来到6兆7,132.65亿台币.
以下为2010年起台湾银行体系每提存期最後营业日的央行存单发行余额一览(单位:亿台币):
日期 发行余额 较上期增减
2012年1月3日 67,132.65 -283.70
2011年12月2日 67,416.35 +213.95
11月3日 67,202.40 +1,802.10
10月3日 65,400.30 -1,526.30
9月2日 66,926.60 -1,108.10
8月3日 68,034.70 +722.60
7月1日 67,312.10 +395.10
6月3日 66,917.00 -1,239.00
5月3日 68,156.00 +2,031.00
4月1日 66,125.00 -924.50
3月3日 67,049.50 +2,055.30
2月1日 64,994.20 -1,361.50
1月3日 66,355.70 +668.50
2010年12月3日 65,687.20 -363.30
11月3日 66,050.50 +1,752.40
10月1日 64,298.10 +20.40
9月3日 64,277.70 +860.80
8月3日 63,416.90 +571.30
7月2日 62,845.60 +477.00
6月3日 62,368.60 +1,433.45
5月3日 60,935.15 -520.70
4月2日 61,455.85 +2,295.30
3月3日 59,160.55 +889.20
2月3日 58,271.35 -1,013.50
注: 台湾银行体系准备金提存期为每月4日起至次月3日止.(完)
参看台湾货币市场相关新闻,请点选[TW-MMT-CMN]
--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。