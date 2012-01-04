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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 17:10 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超7.0亿台币

路透台北1月4日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 22.50 14.00 +8.50

票券业 0.00 1.50 -1.50

证券业 8.50 15.50 -7.00 (完)

--记者 董永年; 审校 黄凯

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