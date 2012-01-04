〔中港股市〕沪综指开年不顺下跌1.4%,拖累港股走低

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 沪综指开年不顺,下跌1.4%
* 中国股市拖累港股,恒指收低0.8%
* 太古分拆太古地产之前,投资人出脱持股
路透香港1月4日电---中国股市沪综指周三高开低走收跌1.4%.此前温家宝总理称首季度经济形势比较困难的言论令市场承压,港股和外盘市场上涨亦未形成明显提振.在无增量资金入场的情况下大盘继续维持弱势.
沪综指.SSEC下跌1.4%,连带拖累港股回吐周一涨幅的约三分之一.
恒生指数.HSI跌0.8%至18,727.31点,恒生国企指数.HSCE跌1.4%,香港上市中资股表现逊色.
刊登在中国政府网的新闻稿援引温家宝在湖南进行经济调研时称,经济增速将面临下行压力.从全国来说,一季度可能比较困难.[ID:nCT0493825]
太古(0019.HK)是港股蓝筹股中表现最弱的个股之一,投资人在太古分拆太古地产之前卖出股票.太古股价下跌14.02%,成交量是30天日均量的逾两倍.
太古地产在香港拥有并运营包括零售购物中心及办公楼在内的商业地产.
"太古地产的重要性在於租金收入,它可以缓和太古集团其他业务的波动,"一位交易员说,他指出这项分拆将使太古集团的重点放在航空、运输及饮料业,而这些板块都正面临严苛的一年.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。