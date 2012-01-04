〔中港股市〕沪综指开年不顺下跌1.4%,拖累港股走低

* 沪综指开年不顺,下跌1.4%

* 中国股市拖累港股,恒指收低0.8%

* 太古分拆太古地产之前,投资人出脱持股

路透香港1月4日电---中国股市沪综指周三高开低走收跌1.4%.此前温家宝总理称首季度经济形势比较困难的言论令市场承压,港股和外盘市场上涨亦未形成明显提振.在无增量资金入场的情况下大盘继续维持弱势.

沪综指.SSEC下跌1.4%,连带拖累港股回吐周一涨幅的约三分之一.

恒生指数.HSI跌0.8%至18,727.31点,恒生国企指数.HSCE跌1.4%,香港上市中资股表现逊色.

刊登在中国政府网的新闻稿援引温家宝在湖南进行经济调研时称,经济增速将面临下行压力.从全国来说,一季度可能比较困难.[ID:nCT0493825]

太古(0019.HK)是港股蓝筹股中表现最弱的个股之一,投资人在太古分拆太古地产之前卖出股票.太古股价下跌14.02%,成交量是30天日均量的逾两倍.

太古地产在香港拥有并运营包括零售购物中心及办公楼在内的商业地产.