〔专栏节选〕2012的全球明牌--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月5日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

过去这一年算是白忙一场了！二Ｏ一一年全年，标准普尔五百指数下跌Ｏ．Ｏ四％，但仍是全球表现最佳的市场之一。

在此同时，根据欧洲最新数据显示，欧洲央行购买欧洲主权债券的金额远高於原先的预期，欧洲以外的主要放款机构如中国，已明智地表示，不希望与欧洲债券有所牵扯。欧洲央行为了维持经济体的流动性，上周借给金融机构更多资金後，其资产负债表规模暴增至二．七三兆欧元，相当於三．五三兆美元。

欧债危机爆发後，投资人寻求资金避风港，即使美国信评遭调降，但美国国库券却创下Ｏ八年金融危机以来最高的年报酬率；欧元则暴跌，在一一年最後几个交易日，欧元对美元汇价跌至一．三Ｏ。

欧洲各国政府将焦点放在较长期的货币和财政政策统一，而非短期的无偿债能力或主权债务欠缺流动性上。因为德国不愿毫无止境地金援周边国家，除非他们能提出改革的保证。此外，德国也认为，只有在面临违约压力时，这些国家才能做出困难但正确的财政政策。的确，先救援再改革，恐怕只会让改革永远无法成真。因此，在欧洲情况改善之前，从欧洲传来的都不会是好消息。不过，金融市场已有足够的时间准备接受坏消息，即使未来欧洲出现进一步的衰退，但通常在经济衰退走到一半时，股市就已经落底了。

一二年的主要投资题材又是什麽呢？美元走势可能持续让看衰美元者跌破眼镜；即使是现在，大多数人仍认为美元在进行结构性的贬值。然而，光是美国页岩气和页岩油的庞大蕴藏量，就足以大幅减少，甚至完全抵销贸易赤字，进而令全球金融市场出现美元短缺现象。

ＱＥ３（第三轮量化宽松货币政策）执行的可能性已大幅降低。联准会或任何央行采取的货币政策，规模一定要大到足以让市场朝着联准会期待的方向走。市场认为，ＱＥ２和其後的扭转操作带来的影响最低；不过，公允地说，近来美国经济表现相对强劲，多少也要归功於这些政策。

如果ＱＥ３要有效，规模一定得大过ＱＥ２；而我们可以假设，联准会现阶段不会希望执行这麽大规模的动作。但即使实施ＱＥ３，美元还有值得期待的理由。

中国除了正面临政治权力世代交替，似乎也没有新经济激励政策。在经历多年的大幅信用扩张後，不再推出景气刺激方案也相当合理。少了中国的扩张力道，商品市场几乎失去向上动力，这对美元又是一大利多，而黄金投资人将更加失望了。

最後，如果以上预测都成真，或许美国金融股将露出曙光。一一年金融类股下跌一八％，标准普尔五百指数则持平。金融股与美元连动甚深，美国金融品牌也还相当响亮，股价净值比远低於合理水准；跌幅也够深了，即使再传来欧洲的坏消息，对美国金融股也不会有太大的冲击。(完)

--整理 张雅菁/黄凯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.