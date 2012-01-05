〔专栏节选〕2012的全球明牌--今周刊「谷月涵看台湾」

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月5日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
过去这一年算是白忙一场了！二Ｏ一一年全年，标准普尔五百指数下跌Ｏ．Ｏ四％，但仍是全球表现最佳的市场之一。
在此同时，根据欧洲最新数据显示，欧洲央行购买欧洲主权债券的金额远高於原先的预期，欧洲以外的主要放款机构如中国，已明智地表示，不希望与欧洲债券有所牵扯。欧洲央行为了维持经济体的流动性，上周借给金融机构更多资金後，其资产负债表规模暴增至二．七三兆欧元，相当於三．五三兆美元。
欧债危机爆发後，投资人寻求资金避风港，即使美国信评遭调降，但美国国库券却创下Ｏ八年金融危机以来最高的年报酬率；欧元则暴跌，在一一年最後几个交易日，欧元对美元汇价跌至一．三Ｏ。
欧洲各国政府将焦点放在较长期的货币和财政政策统一，而非短期的无偿债能力或主权债务欠缺流动性上。因为德国不愿毫无止境地金援周边国家，除非他们能提出改革的保证。此外，德国也认为，只有在面临违约压力时，这些国家才能做出困难但正确的财政政策。的确，先救援再改革，恐怕只会让改革永远无法成真。因此，在欧洲情况改善之前，从欧洲传来的都不会是好消息。不过，金融市场已有足够的时间准备接受坏消息，即使未来欧洲出现进一步的衰退，但通常在经济衰退走到一半时，股市就已经落底了。
一二年的主要投资题材又是什麽呢？美元走势可能持续让看衰美元者跌破眼镜；即使是现在，大多数人仍认为美元在进行结构性的贬值。然而，光是美国页岩气和页岩油的庞大蕴藏量，就足以大幅减少，甚至完全抵销贸易赤字，进而令全球金融市场出现美元短缺现象。
ＱＥ３（第三轮量化宽松货币政策）执行的可能性已大幅降低。联准会或任何央行采取的货币政策，规模一定要大到足以让市场朝着联准会期待的方向走。市场认为，ＱＥ２和其後的扭转操作带来的影响最低；不过，公允地说，近来美国经济表现相对强劲，多少也要归功於这些政策。
如果ＱＥ３要有效，规模一定得大过ＱＥ２；而我们可以假设，联准会现阶段不会希望执行这麽大规模的动作。但即使实施ＱＥ３，美元还有值得期待的理由。
中国除了正面临政治权力世代交替，似乎也没有新经济激励政策。在经历多年的大幅信用扩张後，不再推出景气刺激方案也相当合理。少了中国的扩张力道，商品市场几乎失去向上动力，这对美元又是一大利多，而黄金投资人将更加失望了。
最後，如果以上预测都成真，或许美国金融股将露出曙光。一一年金融类股下跌一八％，标准普尔五百指数则持平。金融股与美元连动甚深，美国金融品牌也还相当响亮，股价净值比远低於合理水准；跌幅也够深了，即使再传来欧洲的坏消息，对美国金融股也不会有太大的冲击。(完)
--整理 张雅菁/黄凯
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。