《企业看点》--1月4日财务活动报导摘要

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月4日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 彭博引述未具名的知情人士说,多家公司正在洽谈收购美国油管公司El Paso CorpEP.N的探勘及制造部门,其中之一为印度能源巨头Reliance Industries Ltd (RELI.NS).
彭博称,私募股权公司Apollo Global Management LLC APOLO.UL也是洽谈收购的其中一家公司.法国巴黎银行(BNPP.PA)分析师估计,该部门价值81亿美元. [ID:nL3E8C4509]
* 金融时报报导,JD Sports (JD.L)即将对户外用品零售商Blacks LeisureBSLA.L的部分业务提出收购报价.此举将使JD Sports杠上同业对手Sports Direct(SPD.L),Sports Direct也在试图为Blacks Leisure展开援助行动.
* 周三有两家媒体报导,印度政府已经批准Reliance Industries (RELI.NS)的15.3亿美元投资计画,开发印度东岸外海的D6天然气区块四座卫星区域.[ID:nL3E8C40TR]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。