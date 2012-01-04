《企业看点》--1月4日财务活动报导摘要

路透1月4日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 彭博引述未具名的知情人士说,多家公司正在洽谈收购美国油管公司El Paso CorpEP.N的探勘及制造部门,其中之一为印度能源巨头Reliance Industries Ltd (RELI.NS).

彭博称,私募股权公司Apollo Global Management LLC APOLO.UL也是洽谈收购的其中一家公司.法国巴黎银行(BNPP.PA)分析师估计,该部门价值81亿美元. [ID:nL3E8C4509]

* 金融时报报导,JD Sports (JD.L)即将对户外用品零售商Blacks LeisureBSLA.L的部分业务提出收购报价.此举将使JD Sports杠上同业对手Sports Direct(SPD.L),Sports Direct也在试图为Blacks Leisure展开援助行动.

* 周三有两家媒体报导,印度政府已经批准Reliance Industries (RELI.NS)的15.3亿美元投资计画,开发印度东岸外海的D6天然气区块四座卫星区域.[ID:nL3E8C40TR]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)