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市场报道 | 2012年 1月 4日 星期三 17:41 BJT

《外汇动态》瑞士通缩可能引发瑞士央行调整欧元/瑞郎干预底线

0928GMT---在上月瑞士央行拒绝调整欧元/瑞郎1.20的干预底线之後,欧元/瑞郎大多在1.2050-1.2250的区间波动.

但周五将公布的通胀数据料显示瑞士经济已经陷入通缩,使得央行将干预底线调整为1.25或1.30的机率升高.(完)

--编译 张明钧;审校 丁琦

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