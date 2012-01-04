(重发)〔台湾货币市场〕短率平稳,提存期初呈宽松态势(更新版)

(重发以修改因繁简转化出现的乱码)

(更新拆款及准备金数据)

* 提存期初呈宽松态势

* 短票发行量淡,银行间交易供不应求

记者 张雅菁

路透台北1月4日电---台湾银行间短期利率周三平稳,呈现提存期初的宽松态势,拆借不难,短票则是供不应求.预期年节的紧缩气氛到下周才会比较明显.

市场人士指出,各家银行已陆续跟台银换新钞,堆高库存现金,将影响接下来可供拆借的比重.另一方面,劳保局宣布将提前在过年前发放各项津贴,资金或将从公股银行流出,转入其他银行帐户,银行间资金频繁流动增加调度复杂度.

"今天市场上钱不少,外商银也不少,算是好收,"一公股银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.402%,上日在0.404%;区间在0.299-0.730%,同上日.

而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.740%,上日在0.392-0.750%.

根据经济日报报导,劳保局周二宣布劳保、国保、老农津贴等,将在农历过年前提早入帐,预估将有208万人可提早领到津贴,给付金额总计约105亿台币.

农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.按往例,尾牙(1月9日)至年前将是通货发行高峰.台股在1月18日封关,1月30日(周一)新春开红盘.

**短票供不应求**

短票方面,交易商指出,由於发票量清淡,银行间交易供不应求,且以年前到期的较受青睐.而票券商也持续采取差别报价来因应,希望以较高的利率,引导银行承作落点在年後的短票.

票券商预期,发票量可能到下周四周五,愈近农历年前才可能明显增加,不过,届时银行间买气也可能降温,票券商必须预做调度准备.

银行间短票利率今日主要成交区间在0.83-0.85%,同上日.

今日为新提存期开始,央行存单到期1,972亿台币,存单共发行1,569.7亿台币,存单发行余额减少402.3亿.[TW/MMTCN]

周四到期846.5亿,周五则为4,516.80亿.紧缩因子方面,周五将有101/1期五年期公债发行,金额400亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为124亿台币;累计超额准备为124亿台币,加计前期1%的超额准备为1,007亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率几无变动.月初资金宽裕且场内无明显紧缩因子,投信持续将余钱投入RP市场,但交易商不一定有余券承作,以到期续做为主.

有交易商称,见投信在场上找不着较高收益率的承作标的,而将手头部分资金转作定存;至于银行则为因应下周即将到来的年前通货紧缩效应,操作较为保守,成交也以短天期为多.整体而言,调度颇为顺畅,RP利率则稳於既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)