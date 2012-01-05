(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳,提存期初呈宽松态势

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 提存期初呈宽松态势
* 短票发行量淡,银行间交易供不应求
记者 张雅菁
路透台北1月4日电---台湾银行间短期利率周三平稳,呈现提存期初的宽松态势,拆借不难,短票则是供不应求.预期年节的紧缩气氛到下周才会比较明显.
市场人士指出,各家银行已陆续跟台银换新钞,堆高库存现金,将影响接下来可供拆借的比重.另一方面,劳保局宣布将提前在过年前发放各项津贴,资金或将从公股银行流出,转入其他银行帐户,银行间资金频繁流动增加调度复杂度.
"今天市场上钱不少,外商银也不少,算是好收,"一公股银行人士称.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.402%,上日在0.404%;区间在0.299-0.730%,同上日.
而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.740%,上日在0.392-0.750%.
根据经济日报报导,劳保局周二宣布劳保、国保、老农津贴等,将在农历过年前提早入帐,预估将有208万人可提早领到津贴,给付金额总计约105亿台币.
农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.按往例,尾牙(1月9日)至年前将是通货发行高峰.台股在1月18日封关,1月30日(周一)新春开红盘.
**短票供不应求**
短票方面,交易商指出,由於发票量清淡,银行间交易供不应求,且以年前到期的较受青睐.而票券商也持续采取差别报价来因应,希望以较高的利率,引导银行承作落点在年後的短票.
票券商预期,发票量可能到下周四周五,愈近农历年前才可能明显增加,不过,届时银行间买气也可能降温,票券商必须预做调度准备.
银行间短票利率今日主要成交区间在0.83-0.85%,同上日.
今日为新提存期开始,央行存单到期1,972亿台币,存单共发行1,569.7亿台币,存单发行余额减少402.3亿.[TW/MMTCN]
周四到期846.5亿,周五则为4,516.80亿.紧缩因子方面,周五将有101/1期五年期公债发行,金额400亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为124亿台币;累计超额准备为124亿台币,加计前期1%的超额准备为1,007亿台币.
**公债RP利率不变**
债市同业附买回(RP)利率几无变动.月初资金宽裕且场内无明显紧缩因子,投信持续将余钱投入RP市场,但交易商不一定有余券承作,以到期续做为主.
有交易商称,见投信在场上找不着较高收益率的承作标的,而将手头部分资金转作定存;至于银行则为因应下周即将到来的年前通货紧缩效应,操作较为保守,成交也以短天期为多.整体而言,调度颇为顺畅,RP利率则稳於既有区间.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 丁淑琴/杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。