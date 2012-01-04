〔马来西亚期市〕棕榈油期货收平盘,经济前景改善抵销获利了结的力道

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月4日电---马来西亚毛棕榈期货周三收平盘,在上个交易日因天气疑虑带动市场上涨至六周高点之後,全球经济前景改善抵销了获利了结的力道.
乐观的欧美数据显示,即使欧债疑虑未消,经济成长前景及今年商品需求料有改善.欧债危机已令棕榈油录得2008年以来首度年线下跌.
"期货昨天有点超买.虽然市场信心强劲,但产品买家昨天一点也没有跟着起舞.价格高企将打击已经疲软的需求,"马来西亚一家本地期货经纪商的交易员说.
"市场正出现健康的修正--短期棕榈油期货目标区间料在3,150-3,180马币(林吉特),"这位交易员说.
指标3月棕榈油期货FCPOc3维持平盘,报每吨3,225马币(1,000美元).
周三的成交量为18,284口,低於平常的25,000口,有些交易员说他们正在观望市场出现更进一步的指引.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。