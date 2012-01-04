〔马来西亚期市〕棕榈油期货收平盘,经济前景改善抵销获利了结的力道

路透新加坡1月4日电---马来西亚毛棕榈期货周三收平盘,在上个交易日因天气疑虑带动市场上涨至六周高点之後,全球经济前景改善抵销了获利了结的力道.

乐观的欧美数据显示,即使欧债疑虑未消,经济成长前景及今年商品需求料有改善.欧债危机已令棕榈油录得2008年以来首度年线下跌.

"期货昨天有点超买.虽然市场信心强劲,但产品买家昨天一点也没有跟着起舞.价格高企将打击已经疲软的需求,"马来西亚一家本地期货经纪商的交易员说.

"市场正出现健康的修正--短期棕榈油期货目标区间料在3,150-3,180马币(林吉特),"这位交易员说.

指标3月棕榈油期货FCPOc3维持平盘,报每吨3,225马币(1,000美元).

周三的成交量为18,284口,低於平常的25,000口,有些交易员说他们正在观望市场出现更进一步的指引.(完)