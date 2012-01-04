〔东南亚股市〕多数市场上涨,因外资资金归队

路透曼谷1月4日电---多数东南亚股市周三上涨,因冒险情绪重新升起加上油价走强,吸引资金前往大宗商品股票及能源类股.

包括美国及中国在内的主要国家,公布了优於预期的经济数据,从而提振全球经济前景,吸引了短线投资客.

菲律宾股市.PSI涨幅居前,上涨1.5%至五个月高位.不过菲国股市交易时间虽延长至0730GMT收盘,但成交金额跌至仅30日均量的0.3倍,跟交投量清淡的区域股市差不多.

印尼股市.JKSE上涨1.3%至逾三个月高位,新加坡股市.FTSTI小涨0.8%,稍早时曾触及三周高点.

"这是投资人回到市场的第一天,昨天我们错过大涨的机会,所以有点补涨的味道.我认为仍然要取决於外部因素,"曼谷Asia Plus Securities国际证券销售主管Andrew Yates说.

1110GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2711.02 22.66 +0.84 +2.44 2646.35

马来西亚 .KLSE 1504.22 -9.32 -0.62 -1.73 1530.73

泰国 .SETI 1036.21 10.89 +1.06 +1.06 1025.32

印尼 .JKSE 3907.42 49.54 +1.28 +2.24 3821.99

菲律宾 .PSI 4487.77 65.55 +1.48 +2.65 4371.96

越南 .VNI 348.84 -1.16 -0.33 -0.77 351.55

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(完)

--编译/审校 李婷仪/王冠中

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