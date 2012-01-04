〔东南亚股市〕多数市场上涨,因外资资金归队

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷1月4日电---多数东南亚股市周三上涨,因冒险情绪重新升起加上油价走强,吸引资金前往大宗商品股票及能源类股.
包括美国及中国在内的主要国家,公布了优於预期的经济数据,从而提振全球经济前景,吸引了短线投资客.
菲律宾股市.PSI涨幅居前,上涨1.5%至五个月高位.不过菲国股市交易时间虽延长至0730GMT收盘,但成交金额跌至仅30日均量的0.3倍,跟交投量清淡的区域股市差不多.
印尼股市.JKSE上涨1.3%至逾三个月高位,新加坡股市.FTSTI小涨0.8%,稍早时曾触及三周高点.
"这是投资人回到市场的第一天,昨天我们错过大涨的机会,所以有点补涨的味道.我认为仍然要取决於外部因素,"曼谷Asia Plus Securities国际证券销售主管Andrew Yates说.
1110GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2711.02 22.66 +0.84 +2.44 2646.35
马来西亚 .KLSE 1504.22 -9.32 -0.62 -1.73 1530.73
泰国 .SETI 1036.21 10.89 +1.06 +1.06 1025.32
印尼 .JKSE 3907.42 49.54 +1.28 +2.24 3821.99
菲律宾 .PSI 4487.77 65.55 +1.48 +2.65 4371.96
越南 .VNI 348.84 -1.16 -0.33 -0.77 351.55
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(完)
--编译/审校 李婷仪/王冠中
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。