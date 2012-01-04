〔伦敦美债〕收益率几无变动,投资人衡量良好数据和欧洲疑虑的影响

路透伦敦1月4日电---美国政府公债收益率(殖利率)周三几无变动,引发美国经济复苏乐观情绪的数据与欧元区债务危机挥之不去的忧虑相抵销.

美国10年期公债收益率US10YT=RR持平在1.96%,30年期公债收益率US30YT=RR几无变动,报2.98%.公债价格亦趋稳,先前在2011年底时上扬.

"人们对於圣诞节假期非常审慎,一切以避险为优先,我想现在这情况已经反转,"Lloyds Bank的市场策略主管Charles Diebel说."我想市场现在预期会有更好的数据出炉."

美国制造业12月扩张速度为六个月来最快,且分析师预期周五公布的非农就业数据将有改善.

Diebel表示,10年期美债收益率短线将陷於1.85-2.10%区间,但中长期风险偏向上档,接近2.30-2.40%.

然而,一交易商表示,当收益率升至2.05-2.08%,他就会买进10年期美债,而且他也认同美国联邦储备理事会(美联储,FED)对欧元区危机的评估.

美联储在12月会议上警告称,欧洲债务危机的风暴对美国经济带来重大风险.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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