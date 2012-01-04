〔美国数据〕12月30日止当周抵押贷款需求下跌,购屋贷款申请减少

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透1月4日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,即使贷款利率下跌,2011年最後一周的购屋及再融资贷款需求仍下滑.
截至12月30日结束当周,经季节调整後的美国房屋抵押申请下滑4.1%,主要受到购屋贷款需求下跌9.6%的打压,再融资需求则减少2.5%.
30年期固息抵押贷款利率在前一周从4.10%跌至年内低位4.07%,远低於2010年年底时的4.82%.
贷款利率跌至将近记录低点,已经诱使更多屋主寻求再融资,推高该指数在2011年上升逾60%.
不过由於借款人很难凑到足够现金支付头期款,或者因担心失业而暂时在场边观望,使得2011年购屋贷款需求下滑.
MBA表示,抵押贷款市场不会很快地反弹.
由於适逢耶诞及新年假期,MBA周三公布的是两周数据而非一周.
截至12月23日结束当周,整体抵押贷款需求增加0.3%,再融资需求上升0.5%,购屋贷款申请减少0.1%.
根据MBA,此项调查涵盖了75%的美国零售住宅抵押贷款申请.
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--编译 李婷仪;审校 张明钧
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