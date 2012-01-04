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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 21:04 BJT

〔国际油市〕亚洲航煤/柴油价差降至31个月低点,航煤市场疲弱

路透新加坡1月4日电---亚洲即期航煤/柴油价差周三降至31个月低点,因航煤市场疲弱.

路透数据显示,亚洲收盘时,1月和2月航煤/柴油价差分别下跌0.44美元和0.28美元至每桶负0.82美元和0.40美元.

传统而言,第一季通常是航煤价格触顶的时候,因欧洲和北亚取暖燃料的需求增加.

但经济趋疲带动全球航空旅游需求放缓,且冬季气候温和,令过去一个月航煤需求低迷.

交易商称,这可能让今年剩余时间航煤价格偏弱.

亚洲高硫柴油需求持续受到支撑,斯里兰卡进入现货市场,寻求更多1月船货.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 125.55 125.95 125.75 123.07 2.68 2.18

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.18 127.58 127.38 124.53 2.85 2.29

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 127.98 128.38 128.18 125.24 2.94 2.35

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 128.73 129.13 128.93 125.79 3.14 2.50

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.06 124.05 3.01 2.43

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.19 123.34 2.85 2.31

(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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