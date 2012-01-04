〔国际油市〕亚洲航煤/柴油价差降至31个月低点,航煤市场疲弱

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月4日电---亚洲即期航煤/柴油价差周三降至31个月低点,因航煤市场疲弱.
路透数据显示,亚洲收盘时,1月和2月航煤/柴油价差分别下跌0.44美元和0.28美元至每桶负0.82美元和0.40美元.
传统而言,第一季通常是航煤价格触顶的时候,因欧洲和北亚取暖燃料的需求增加.
但经济趋疲带动全球航空旅游需求放缓,且冬季气候温和,令过去一个月航煤需求低迷.
交易商称,这可能让今年剩余时间航煤价格偏弱.
亚洲高硫柴油需求持续受到支撑,斯里兰卡进入现货市场,寻求更多1月船货.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 125.55 125.95 125.75 123.07 2.68 2.18
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.18 127.58 127.38 124.53 2.85 2.29
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 127.98 128.38 128.18 125.24 2.94 2.35
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 128.73 129.13 128.93 125.79 3.14 2.50
1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.06 124.05 3.01 2.43
2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.19 123.34 2.85 2.31
(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。