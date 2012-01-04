〔国际油市〕亚洲燃料油连续第二日成交量庞大,即期市场持稳

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月4日电---亚洲燃料油周三连续第五日上涨,即期1月/2月价差连续第二度触及近每吨20.00美元的逾三年高位.
1月/2月至4月/5月四个近月合约成交量庞大,共有超过100万吨成交.和上日一样,即将成为即期合约的2月/3月价差有约50万吨成交.
但相较於远月合约,近月合约涨势相对迟滞,暗示市场人士可能在获利了结.
"投资人可能已经开始获利了结,至少近月合约是如此.不过上档动能仍在,因为卖方想伺机把利润极大化,而不是把市场压低,"新加坡一位西方国家交易商说.
交易商说由於12月缺乏流入和1月上半月缺乏到货量而导致的即期市场紧俏,已令人气维持乐观.
0430GMT亚洲收盘时,1月/2月价差上涨0.75美元至逆价差每吨19.75美元.有14.5万吨在每吨19.25-20.00美元成交,高於上日的12.5万吨.1030GMT,最後一笔买/卖单报价为18.50/19.75美元.
2月燃油裂解价差缩减0.45美元至贴水2.27美元.3月价差0.48美元,每桶较迪拜原油贴水3.83美元,尽管布兰特原油2月合约LCOc1在亚洲收盘上涨3.56美元至每桶112.28美元.
180-cst品级燃料油上涨24.30美元至每吨716.25美元.380-cst品级燃料油上涨20.58美元至701.45美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 716.00 716.50 716.25 691.95 24.30 3.51
现货380CST燃料油 FO380-SIN 701.30 701.60 701.45 680.88 20.58 3.02
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 724.00 726.00 725.00 701.00 24.00 3.42
380CST船用燃料油升水 22.70 24.40 23.55 20.13 3.43
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 15.50 15.90 15.70 15.20 0.50 3.29
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 14.50 15.00 14.75 16.75 -2.00 -11.94
(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。