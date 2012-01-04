〔国际油市〕亚洲燃料油连续第二日成交量庞大,即期市场持稳

路透新加坡1月4日电---亚洲燃料油周三连续第五日上涨,即期1月/2月价差连续第二度触及近每吨20.00美元的逾三年高位.

1月/2月至4月/5月四个近月合约成交量庞大,共有超过100万吨成交.和上日一样,即将成为即期合约的2月/3月价差有约50万吨成交.

但相较於远月合约,近月合约涨势相对迟滞,暗示市场人士可能在获利了结.

"投资人可能已经开始获利了结,至少近月合约是如此.不过上档动能仍在,因为卖方想伺机把利润极大化,而不是把市场压低,"新加坡一位西方国家交易商说.

交易商说由於12月缺乏流入和1月上半月缺乏到货量而导致的即期市场紧俏,已令人气维持乐观.

0430GMT亚洲收盘时,1月/2月价差上涨0.75美元至逆价差每吨19.75美元.有14.5万吨在每吨19.25-20.00美元成交,高於上日的12.5万吨.1030GMT,最後一笔买/卖单报价为18.50/19.75美元.

2月燃油裂解价差缩减0.45美元至贴水2.27美元.3月价差0.48美元,每桶较迪拜原油贴水3.83美元,尽管布兰特原油2月合约LCOc1在亚洲收盘上涨3.56美元至每桶112.28美元.

180-cst品级燃料油上涨24.30美元至每吨716.25美元.380-cst品级燃料油上涨20.58美元至701.45美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 716.00 716.50 716.25 691.95 24.30 3.51

现货380CST燃料油 FO380-SIN 701.30 701.60 701.45 680.88 20.58 3.02

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 724.00 726.00 725.00 701.00 24.00 3.42

380CST船用燃料油升水 22.70 24.40 23.55 20.13 3.43

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 15.50 15.90 15.70 15.20 0.50 3.29

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 14.50 15.00 14.75 16.75 -2.00 -11.94

(完)