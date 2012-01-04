〔国际油市〕亚洲石脑油价差走稳,买家提前寻求船货

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月4日电---亚洲石脑油价格周三上涨近2%至三个月高位,受助於布兰特原油价格的支撑;另外,由於买家提前寻求2月船货,使得实货跨月价差仍维持稳定.
亚洲最大石脑油买家台塑购买了约10万吨2月中旬到港的石脑油,价格较日本现货成本加运费(C&F)报价每吨约溢价3美元,和1月底到达的20万吨船货所支付的价格相去不远.
"卖家大多数寄望台塑,保留给其他北亚买家的数量有限,"一位交易商说.
汽油裂解价差连续第二日维持在每桶7美元上方的水准,受现有及预定的炼厂维修时程影响,供应较先前吃紧.
日本公开规格2月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨17.00美元至每吨938.00美元,是自9月21日报958.00美元以来的最高位.
2月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌9.70美元至每吨95.90美元,平12月12日以来的最低水准.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.71美元至每桶17.75美元,是11月10日录得每桶18.03美元以来的最高位.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下跌0.56美元至7.42美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 937.50/938.50 921.00 +17.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 101.90/102.00 99.66 +2.29
97号现货汽油GL97-SIN 125.63/125.73 121.60 +4.08
95号现货汽油GL95-SIN 123.15/123.25 119.30 +3.90
92号现货汽油GL92-SIN 119.65/119.75 116.70 +3.00
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.70/17.80 17.04 +0.71 (完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。