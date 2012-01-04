〔国际油市〕亚洲石脑油价差走稳,买家提前寻求船货

路透新加坡1月4日电---亚洲石脑油价格周三上涨近2%至三个月高位,受助於布兰特原油价格的支撑;另外,由於买家提前寻求2月船货,使得实货跨月价差仍维持稳定.

亚洲最大石脑油买家台塑购买了约10万吨2月中旬到港的石脑油,价格较日本现货成本加运费(C&F)报价每吨约溢价3美元,和1月底到达的20万吨船货所支付的价格相去不远.

"卖家大多数寄望台塑,保留给其他北亚买家的数量有限,"一位交易商说.

汽油裂解价差连续第二日维持在每桶7美元上方的水准,受现有及预定的炼厂维修时程影响,供应较先前吃紧.

日本公开规格2月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨17.00美元至每吨938.00美元,是自9月21日报958.00美元以来的最高位.

2月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌9.70美元至每吨95.90美元,平12月12日以来的最低水准.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.71美元至每桶17.75美元,是11月10日录得每桶18.03美元以来的最高位.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下跌0.56美元至7.42美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 937.50/938.50 921.00 +17.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 101.90/102.00 99.66 +2.29

97号现货汽油GL97-SIN 125.63/125.73 121.60 +4.08

95号现货汽油GL95-SIN 123.15/123.25 119.30 +3.90

92号现货汽油GL92-SIN 119.65/119.75 116.70 +3.00

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.70/17.80 17.04 +0.71 (完)